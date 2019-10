Normand Hétu, œuvre depuis plus de vingt ans à titre de conseiller en fusions et acquisitions ainsi qu’en financement corporatif en plus de travailler auprès de de nombreuses organisations publiques, particulièrement les municipalités, le réseau de la santé, les commissions scolaires et les organismes voués au sport amateur.

Détenant une maîtrise en gestion stratégique de l’École des HEC-Montréal et un BAA en administration de l’UQAM, Normand Hétu est reconnu pour sa grande capacité à cerner les enjeux et les opportunités auxquelles font face les organisations et proposer des orientations stratégiques qui prennent en compte l’ensemble des considérations des parties prenantes. Sa formation et ses expériences l’amènent également à intervenir particulièrement dans des dossiers nécessitant des expertises en planification stratégique, en révision et implantation de stratégies et structures ainsi qu’en développement organisationnel.

Au cours des dernières années, Normand Hétu agit à titre de directeur des partenariats et facilitateur pour le Cercle GDP. Sportif, amant de la nature et des grands espaces, il est dynamique et amène une perspective fraîche et novatrice à chacun de ses mandats.

